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Внаслідок російського ракетного обстрілу на Київщині зруйновано гуртожиток і 2 п’ятиповерхових будинки, - МВС

22 07138
На Києвщині окупанти завдали ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка. Є влучання у житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Близько 19:10 внаслідок ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка відбулось руйнування 5 поверхового гуртожитку та 2 п’ятиповерхових ж/б. Для надання допомоги до гуртожитку у м. Біла Церква слідує 3 одиниці техніки ДСНС, у м. Васильків та с. Калинівка підрозділи не задіяно в зв’язку з обстрілами", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy
    Хакеры группы Anonymous обратились к россиянам с предупреждением: они намерены лишить жителей РФ всех денег, и перевести их на счета ВСУ. На 3 марта Anonymous анонсировал "самую крупную атаку за всю историю мира".

    "Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина.

    . Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.

    По их словам продолжается масштабная кибератака на всю инфраструктуру Российской Федерации. "Наши действия уже нанесли огромный урон по России. Но ожидайте самую крупную атаку за всю историю мира. У вас есть три дня, чтобы вытрясти средства из банков, в противном случае вы останетесь без денег. Мы - не бантиды, как президент Путин. Мы не начинали эту войну. Мы лишь хотим восстановить справедливость в мире", - отметили в Anonymous.
  • Maxim Ak-Murza
    С кем ты договариваться собрался? С ордой зверья?
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    От тварюки! Горіть в пеклі!
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