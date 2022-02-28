Внаслідок російського ракетного обстрілу на Київщині зруйновано гуртожиток і 2 п’ятиповерхових будинки, - МВС

На Києвщині окупанти завдали ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка. Є влучання у житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Близько 19:10 внаслідок ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка відбулось руйнування 5 поверхового гуртожитку та 2 п’ятиповерхових ж/б. Для надання допомоги до гуртожитку у м. Біла Церква слідує 3 одиниці техніки ДСНС, у м. Васильків та с. Калинівка підрозділи не задіяно в зв’язку з обстрілами", - йдеться у повідомленні.