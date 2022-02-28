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Норвегія відправить Україні 2000 протитанкових гранатометів

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Норвегія відправить Україні 2000 протитанкових гранатометів
Норвегія, яка досі утримувалась від надання Україні військової допомоги для відсічі агресії РФ, надасть Україні протитанкові гранатомети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

Уряд Норвегії ухвалив рішення відправити Україні 2000 протитанкових гранатометів M72 для захисту від російської агресії.

Норвегія з 1950-х років відмовлялася від постачання зброї до країн, що не входять до НАТО, які перебувають у стані війни або під загрозою збройного конфлікту.

"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    М72 LAW неплохой шайтан-труба. Без наведения,слегка устаревший, но тоже сгодится.
  • Враг рода человеческого 666
    Что творят клятые - цена на металлом упадет в разы!
  • Алекс Мышкевич
    Смотрел ТТХ - для танков не подходит, только для лёгкой бронетехники

    Побольше бы таких для городских боёв и засад.
    Все ж не с Молотовым бросаться
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