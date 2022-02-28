Від початку вторгнення Росія випустила 113 крилатих ракет по мирним містам України, - Залужний. ІНФОГРАФІКА
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Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирним містам і селам України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - підкреслив головком ЗСУ.