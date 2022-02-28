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Від початку вторгнення Росія випустила 113 крилатих ракет по мирним містам України, - Залужний. ІНФОГРАФІКА

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Від початку вторгнення Росія випустила 113 крилатих ракет по мирним містам України, - Залужний. ІНФОГРАФІКА
Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирним містам і селам України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Від початку вторгнення Росія випустила 113 крилатих ракет по мирним містам України, - Залужний 01

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - підкреслив головком ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Максим Суворов
    Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым"
    Джохар Дудаев, из книги "Атака Ичкерийского Волка".
    Очерки политической истории Украины
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Польша вооружает Украину истребителями МиГ-29 и ракетами.

    Информацию об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова в своем Facebook.

    Вот кто уж действительно Братский Народ. Спасибо Польша!
  • Папєрєднік
    Загинула перша жінка пілот Наталя Пераков. Царство небесне їй! Слава герою!
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