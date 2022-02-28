Лідери 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії у відкритому листі закликали надати Україні статус країни-кандидата до Євросоюзу.

Заяву опубліковано зокрема на сайтах президентів Латвії та Литви, повідомляє НВ, яке цитує Цензор.НЕТ.

У ньому президенти наголошують, що Україна "заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС", закликають держави-члени "консолідувати політичну підтримку України на найвищому рівні", а інституції ЄС — вжити заходів для "негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС та відкрити переговорний процес".

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Президенти країн ЄС також висловили солідарність з Україною та її народом.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу. До цього він заявив, що Україна звертається до ЄС щодо невідкладного вступу за новою спеціальною процедурою.