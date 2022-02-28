Міністра оборони Болгарії Янева звільнили за небажання називати вторгнення Росії в Україну війною

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков звільнив міністра оборони Стефана Янева за його небажання назвати вторгнення Росії в Україну війною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Петков сказав, що його центристський коаліційний уряд у вівторок попросить парламент затвердити відставку Янева і призначити на цю посаду Тодора Тагарьова, який у 2013 році був виконувачем обов'язків міністра оборони.

"Мій міністр оборони не може використовувати слово операція замість слова війна. Не можна називати це операцією, коли вже вбито тисячі солдатів з одного та з іншого боку", - заявив Петков у телевізійній заяві.

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Прем'єр-міністр заявив, що Болгарія не може мовчати, бачачи "щось настільки очевидне" і з чим вони не згодні.

Президент Румен Радев сказав, що зміна міністрів оборони у розпал військової кризи була ризикованою, і відповідальність за це нестиме правляча коаліція.

Болгарія є членом ЄС і НАТО, але багато хто в цій балканській країні відчуває сильну культурну та історичну спорідненість з Росією. Дехто побоюється, що дуже рішуча позиція проти російського вторгнення може зашкодити Болгарії, яка залежить від постачання російських енергоресурсів та припливу туристів на свої літні курорти на Чорному морі.

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24 лютого за вказівкою президента Володимира Путіна Росія розпочала війну з Україною. Російські війська п'ятий день обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки. В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.