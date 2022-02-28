Міністра оборони Болгарії Янева звільнили за небажання називати вторгнення Росії в Україну війною
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Петков сказав, що його центристський коаліційний уряд у вівторок попросить парламент затвердити відставку Янева і призначити на цю посаду Тодора Тагарьова, який у 2013 році був виконувачем обов'язків міністра оборони.
"Мій міністр оборони не може використовувати слово операція замість слова війна. Не можна називати це операцією, коли вже вбито тисячі солдатів з одного та з іншого боку", - заявив Петков у телевізійній заяві.
Прем'єр-міністр заявив, що Болгарія не може мовчати, бачачи "щось настільки очевидне" і з чим вони не згодні.
Президент Румен Радев сказав, що зміна міністрів оборони у розпал військової кризи була ризикованою, і відповідальність за це нестиме правляча коаліція.
Болгарія є членом ЄС і НАТО, але багато хто в цій балканській країні відчуває сильну культурну та історичну спорідненість з Росією. Дехто побоюється, що дуже рішуча позиція проти російського вторгнення може зашкодити Болгарії, яка залежить від постачання російських енергоресурсів та припливу туристів на свої літні курорти на Чорному морі.
24 лютого за вказівкою президента Володимира Путіна Росія розпочала війну з Україною. Російські війська п'ятий день обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки. В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.