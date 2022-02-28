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"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал" - посол України в ООН нагадав як помер Гітлер

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"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал" - посол України в ООН нагадав як помер Гітлер
Український посол в ООН Сергій Кислиця вважає, що дії Росії в Україні нагадують дії Гітлера на початку другої світової.

Про це він сказав у свої промові на засіданні Генеральної асамблеї ООН у понеділок.

"Дуже чіткі паралелі можна провести з другою світовою", - зазначив посол, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал. Він може зробити як той хлопець в Берліні, в бункері у травні 1945 року" —прокоментував Кислиця погрози Путіна застосувати ядерну зброю. 

Топ коментарі

  • Юрий Хорошунов
  • Василь Коромисло
    Харош
  • Don Bessam dc0e2bc1
    харош ***** путиным обзываты в оонах..
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