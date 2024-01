"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал" - посол України в ООН нагадав як помер Гітлер

Про це він сказав у свої промові на засіданні Генеральної асамблеї ООН у понеділок.

"Дуже чіткі паралелі можна провести з другою світовою", - зазначив посол, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал. Він може зробити як той хлопець в Берліні, в бункері у травні 1945 року" —прокоментував Кислиця погрози Путіна застосувати ядерну зброю.

In a fiery speech to the United Nations General Assembly on Monday, Ukrainian Ambassador Sergiy Kyslytsya drew parallels between Russian President Vladimir Putin's invasion of Ukraine and Adolf Hitler's early World War II tactics.



Read more: https://t.co/FHGVqN0gO2 pic.twitter.com/EH9q1cg35P