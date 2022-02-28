Польща цілком готова надати всю необхідну допомогу Україні зі вступом до ЄС
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Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пообіцяв надати всю необхідну допомогу для вступу України в ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на йогоTwitter-cторінку.
"Польща завжди виступала за членство України в ЄС. Сьогодні, коли українці героїчно захищаються від російської агресії, настав час вітати Україну у спільноті ЄС. Польща надасть всю необхідну допомогу в процесі вступу України", - зазначив він.