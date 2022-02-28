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МЗС Німеччини виступила проти прискореного вступу України до ЄС

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МЗС Німеччини виступила проти прискореного вступу України до ЄС
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерігає від швидкого вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Spiegel.

"Усі знають, що вступ до ЄС - це не те, що можна завершити за кілька місяців", - сказала Бербок.

За її словами, цей проєкт тягне за собою інтенсивний і далекосяжний процес трансформації.

При цьому Бербок наголосила: "Україна є частиною європейського дому. ЄС завжди був домом, двері якого відчинені". Вона подякувала сусіднім з Україною країнам за те, що вони прийняли сотні тисяч людей, які втікають від війни і країнам Східної Європи за допомогу.

"Як європейці, як спільнота цінностей, ми разом стоїмо на боці українців і всіх приймемо", - сказала Бербок.

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Топ коментарі

  • Yevhen Tarnavskyi
    Знову Німеччина... газпромовські гроші ж не смердять.
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Да заткнулась бы ты уже, Бербок!
  • wittmann1980
    Тут как бы и понятно, нам это сейчас и не надо. Нам бы оружие и закрыть небо. Что. В мы освободили свои территории.
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