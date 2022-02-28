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Окупанти не глушитимуть зв’язок, - СБУ

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Окупанти не глушитимуть зв’язок, - СБУ
Інформація про те, що окупанти ставлять устаткування для мобільного зв’язку, яке може перебивати інші мережі - фейк.

Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що "окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі". Далі – ідуть "поради", як треба правильно обрати мережу.

Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки закликала українців не піддаватися ворожим фейкам.

Топ коментарі

  • Иллария Соняшникова
    Дуже гарна новина.

    Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів.

    Гуд бай, енергетична залежність від рашки і бєлорашки.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    глушилка у жыдоугрофиннобурятов не выросла...
  • Иллария Соняшникова
    А ту, что віросла, еще и обрезали.
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