Окупанти не глушитимуть зв’язок, - СБУ

Інформація про те, що окупанти ставлять устаткування для мобільного зв’язку, яке може перебивати інші мережі - фейк.

Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що "окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі". Далі – ідуть "поради", як треба правильно обрати мережу.

Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки закликала українців не піддаватися ворожим фейкам.