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Порошенко привітав рішення Зеленського офіційно подати заявку України на членство в ЄС

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Порошенко привітав рішення Зеленського офіційно подати заявку України на членство в ЄС
П’ятий Президент Петро Порошенко привітав рішення Президента Володимира Зеленського подати заявку на вступ України до ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Як п’ятий Президент України, який підписав Угоду про асоціацію з ЄС та закріпив євроінтеграційний курс у Конституції України, я вітаю рішення шостого Президента України Володимира Зеленського офіційно подати заявку України на членство в Європейському Союзі!", – зазначив Порошенко.

"Особлива ситуація вимагає особливих рішень. Закликаю європейських лідерів невідкладно розглянути заявку України та розпочати процес передвступних переговорів", – підкреслив Порошенко.

"Україна в Євросоюзі — найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу", – наголосив п’ятий Президент.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Так Порох,добре, коли ворог на порозі не час виясняти стосунки.Дякую ,пане Презедент за мужність і порядність, може коло Вас и зелені стануть жовтоблакиними.))Єднаймося , в нас Україна одна,разом ми ще сильніші!
  • Amber
    Порошенко мужня і розумна Людина , та патріот Украіни ,
    тому сьогодні не на часі виясняти особисті стосунки, так як ми маємо дуже страшного ворога і війну в країні , а для цього тільки ми разом - сила 😡👍🏼
  • Sophia-Maria Duglass
    «Україна в Євросоюзі - найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу", - наголосив п'ятий Президент.
    Джерело: https://censor.net/ua/n3320233

    ДВА ПРЕЗИДЕНТА - это сила !!
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