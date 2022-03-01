Херсон, як і раніше Україна, завданням номер один залишається контроль за роботою магазинів, аптек, - мер Колихаєв

Херсон вночі не обстрілювали, місцева влада виконує свої функції.

Про це у Facebook повідомив мер Ігор Колихаєв, передає Цензор.НЕТ.

"Перший день весни. Херсон, як і раніше Україна, і це - перша добра новина цього ранку. З ночі мало що змінилося: місто не обстрілювали – і це друге гарне повідомлення.

Я готовий до виконання своїх обов'язків. Сьогодні завданням номер один залишається контроль над роботою магазинів, аптек тощо. Весь міський функціонал – у штатному режимі: прибирання, вивіз сміття, транспорт.

Вчора ми відкрили рахунки для фінансової підтримки міста, і люди з усього світу почали нам її надавати. Але найцінніше у цих переказах навіть не суми (а вони різні – від 100 грн до кількох десятків тисяч), а написані призначення платежів: "Херсон у серці", "Тримайтеся, рідні", "Російський корабель іди нах...". ..

Ми вистоємо будь що. Тому що це у нас у крові! Залишаємося мудрими - не провокуємо непроханих гостей, дотримуємося спокою заради нашого міста та збереження людей", - йдеться в повідомленні.

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