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КБ Луч безкоштовно передало на фронт майже усю свою експортну продукцію

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КБ Луч безкоштовно передало на фронт майже усю свою експортну продукцію
Українським військовим передали ракети та пускові установки ПТРК "Корсар" та "Стугна".

Про це повідомив у Facebook Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.

"КБ Луч безкоштовно передало на Фронт майже усю свою експортну продукцію - ракети та пускові установки ПТРК Корсар та Стугна. Цю історію задумав Сергій Пашинський Так от, я мав задоволення, один з водіями добровольцями, без супроводу, провести три вантажівки цього добра, на десятки мільйонів долларів, в різні точки бойових дій. Досвідчені інструктори підготували три сотні операторів", - йдеться в повідомленні.

"Ми допомогли сформувати розрахунки ПТРК та вивели їх на бойове чергування. І все це зараз палить російські танки. Слава Україні. От що я робив усі ці дні", - додав Гай.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Карасев 3d3f2df9
    ВНИМАНИЕ

    ОБяЗАТеЛЬНО. ЕБАШТЕ

    ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ

    ФаРы
    Фонари
    Прожектора
    Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе

    Хорошим молотком , топором , любым куском железа
    Даже палками. Это стекло не броня.

    ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
  • Alex Alex 3b1a281f
    Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

    в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!

    іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
    Постіть по всюду:

    ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
    Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

    БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
  • Яр Холодний
    Ну то й добре! Саудити зрозуміють! Та й додаткові випробування в бойових умовах не лишніми будуть - побачать , що не лайно вони замовляють! ("Катюші" під Оршею так само випробовувалися!)
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