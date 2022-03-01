Українським військовим передали ракети та пускові установки ПТРК "Корсар" та "Стугна".

Про це повідомив у Facebook Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.

"КБ Луч безкоштовно передало на Фронт майже усю свою експортну продукцію - ракети та пускові установки ПТРК Корсар та Стугна. Цю історію задумав Сергій Пашинський Так от, я мав задоволення, один з водіями добровольцями, без супроводу, провести три вантажівки цього добра, на десятки мільйонів долларів, в різні точки бойових дій. Досвідчені інструктори підготували три сотні операторів", - йдеться в повідомленні.

"Ми допомогли сформувати розрахунки ПТРК та вивели їх на бойове чергування. І все це зараз палить російські танки. Слава Україні. От що я робив усі ці дні", - додав Гай.

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