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НХЛ припиняє відносини з РФ через вторгнення російських військ до України

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НХЛ припиняє відносини з РФ через вторгнення російських військ до України
Національна хокейна ліга висловлює занепокоєння через вторгнення Росії в Україну та закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НХЛ.

"З цього моменту ми зупиняємо відносини з бізнес-партнерами в Росії та ставимо на паузу роботу соціальних мереж та сайту російською мовою. Крім того, ми не розглядаємо Росію як місце проведення заходів НХЛ у найближчому майбутньому. Ми також стурбовані благополуччям гравців із Росії, які виступають у НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім'ї потрапили у неймовірно складну ситуацію", - сказано у заяві. 

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Топ коментарі

  • василь лялик
    Зараз це просто х.. ня.
  • Тетяна Тать
    ну теперка їх відусюди погонять сцяними тряпками
    і з хокею і з дзюди і з свіфтів і з неба для єрафлоту

    будуть шукати шостого кутка, суки, бо п"ятий кут їм показують в Україні
  • Alex Alex 3b1a281f
    ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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