Російських військових злочинців мають судити не у спокійній та тихій Гаазі, а у Харкові, місті, яке вони зараз рівняють з землею, - Мін'юст

Російських військових злочинців мають судити не у спокійній та тихій Гаазі із комфортними камерами та ввічливими охоронцями, а у Харкові, місті, яке російські злочинці зараз рівняють з землею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

"В продовженння вчорашнього посту щодо збору доказів порушень прав людини та військових злочинів окупантів на нашій землі, а також з огляду на багаточисленні обстріли очевидно цивільних об’єктів в моєму рідному місті Харкові, підтримаю ініціативу Олексія Резнікова з організації трибуналу над військовими злочинцями у Харкові. Думаю, що вони мають судитись не у спокійній та тихій Гаазі із комфортними камерами та ввічливими охоронцями, а прямо тут, в місті, в якому було проведено у 1942 році першій суд на військовими злочинцями, місто, яке нові злочинці зараз рівняють з землею. Прошу підтримати Харківській Трибунал!" - закликав Ліщина.

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