Новини • Війна

Росія відповість за кожен злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття, - МЗС

573511
Росія відповість за кожен злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття, - МЗС
Вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним Кримінальним Судом та відповість за кожний вчинений злочин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Події останніх днів, зокрема, неспровокована ескалація агресії Росії проти України дають підстави вважати, що на території України продовжують вчинятися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Поруч із ситуаціями в Криму та на Донбасі, існують підстави стверджувати, що військами агресора продовжують вчинятися воєнні злочини та злочини проти людяності.

Не зважаючи на те, що Україна не є стороною Римського Статуту, наша держава визнала його юрисдикцію ad hoc на підставі заяв, поданих раніше. Так, Україна подала дві заяви до Міжнародного Кримінального Суду. Перша стосувалась подій, які мали місце в Україні у період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, а друга заява стосувалась продовження скоєних злочинів в період з 20 лютого 2014 року. Аналіз цих двох заяв дав Офісу Прокурора усі підстави стверджувати про вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - йдеться в повідомленні.

В МЗС наголосили, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним Кримінальним Судом та відповість за кожний вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.

Також читайте: Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання у справі проти РФ якнайшвидше, - Кулеба

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Шимус
    Жив собі на росії Женя Желтов Навчався,вболівав за Барселону, аж тут раптом під гаслами ''можем павтаріть'' вирішив трохи повбивати українців. Але українці вмирати не захотіли та мочканули Женю разом з його танком та усією колоною. Мама Жені здивована: ''А его то за что?!?!''
  • Ybaldy
    Надо наносить удары по приграничным российским городам.
    Я связывался с родственниками в белгородской обл. Они отказываются мне верить про то шо происходит в Харькове. А тут страшно. И пока их не начнут бомбить до них ничего не дойдёт. Им засрали головы до самого верха.
  • Дмитрий Карасев 3d3f2df9
    ВНИМАНИЕ

    ОСТаНОВИМ ТЕХНИКУ ПАРАШИ

    МАКСИМАЛЬНОЕ. ПоВрЕжДЕНИЕ ОПТИКИ( фары, Фонари,ПроЖектора)

    Максимальное повреждение РАДИАТОРОВ
    (Это на колёсной ТЕХНИКЕ перед,
    Даже куском проводки пробьёте)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини