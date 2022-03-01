Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 1 березня

Вчорашній день став історичним для нашої держави. Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Польща, Словаччина і Словенія вже закликали до негайного надання Україні членства в ЄС.

Про це йдеться в оперативному зведенні МЗС щодо ситуації на дипломатичному фронті, інформує Цензор.НЕТ.

Військова допомога

Для захисту України продовжує надходити велика кількість допомоги партнерів: від бронежилетів і касок до переносних ракетно-зенітних комплексів і протитанкових установок.

Вирішується питання посилення військово-повітряних сил ЗСУ, аби іще більше давати відсіч ворогові у повітрі.

Вперше в своїй історії озброєння надає Фінляндія: 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів.

Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. Шведський уряд передає Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї.

Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів!

Люксембург надає Україні протитанкову зброю.

Нейтральна Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо.

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Санкції

Посилюється міжнародна ізоляція Росії. Про запровадження нових санкцій оголосили США, Велика Британія, Австралія. Швейцарія вперше долучилася до санкцій ЄС. Ті, хто раніше зберігав нейтралітет - нині борються разом з українцями проти російських загарбників.

Азія, яка раніше дотримувалася обережної позиціі, також долучається до антипутінської коаліції. Сінгапур вводить обмеження, які передбачають експортний контроль, санкції проти російських банків, припинення авіасполучення.

Нищівних ударів завдають наші партнери і по Центральному банку Росії. Канада заборонила всім фінансовим інституціям здійснювати будь-які транзакції з Центробанком РФ. Канада також оголосила про намір припинити імпорт нафти з Росії.

Монако, яке полюбляють російські багатії, завдасть удару по представниках російського істеблішменту та запровадить санкції, ідентичні до обмежень ЄС.

Гуманітарна допомога

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З різних куточків світу надходить гуманітарна допомога. Вантажі з необхідним вже вирушили з Франції, Словаччини, Швейцарії, Індії, Естонії, Литви.

Вчора ввечері Велика Британія відправила до Польщі перший вантаж з медичними засобами. Загалом Лондон виділив 40 мільйонів фунтів на гуманітарну допомогу. І це лише невелика частина допомоги, яку нам надають друзі з усього світу.

Міжнародна ізоляція

Кожним обстрілом українського міста чи селища Росія дедалі більше ізолює себе від світу. Розширилася кількість держав, які закрили свій повітряний простір для російських літаків. Тепер до них долучилася Албанія. Крім того, Росії тепер загрожує масове закриття портів та обмеження на пересування у морі. Велика Британія розробляє законодавче рішення, аби не пускати російські судна в британські порти.

Кілька днів тому Європейський мовний союз оголосив, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі, а вчора ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від участі у змаганням під їхньою егідою.

США висилають 12 російських дипломатів з місії при ООН задля посилення тиску на Росію.

"Міжнародна антипутінська коаліція діє. Українська дипломатія забезпечує надійних тил для наших військових. Маючи таких мужніх військових і таку масштабну підтримку світу ми примусимо загарбників припинити агресію. Слава Україні!" - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.