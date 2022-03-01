Ніч у Києві минула спокійно, міські служби обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю, - КМДА
Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю. Міська інфраструктура працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним.
Із 08:00 на маршрути вийшов наземний транспорт. Працюватимуть ті маршрути, де можливо забезпечити перевезення.
Відсьогодні заборонено продаж алкогольних напоїв. Вони мають бути прибрані з полиць магазинів.
В КМДА нагадали, що водії мають уникати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військової техніки, машин "швидкої" та спеціальних служб. Особливо це стосується мостових переходів, які відкриті (Північний та Південний).
У Києві також працює гуманітарний штаб. Він накопичує продукти та товари першої необхідності. Усіх небайдужих закликають долучатися до цієї роботи. Потрібно перевозити, допомагати у фасуванні та завантаженні продуктів. Тримаймося! Разом переможемо.
Міська влада закликає киян не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби. Допомагати близьким, особливо людям похилого віку.
"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. Закликаємо киян бути пильними! Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти правоохоронців та військових!" - додали в КМДА.