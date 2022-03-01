У повітряному бою з російськими окупантами загинув полковник Олександр Оксанченко. Йому присвоєно звання Героя України (посмертно). ФОТО
Про це повідомила Людмила Казьмина, передає Цензор.НЕТ.
"Світла пам'ять Герою України!
Полковник Олександр Оксанченко - українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі, отримав звання Героя України посмертно (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №78/2022)
На його рахунку – понад дві тисячі льотних годин, до того ж, він бездоганно виконує найскладніші елементи вищого пілотажу. Безсумнівно, небо – його стихія.
Він став відомим після тріумфальних польотів на авіашоу - SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.
Його почерк та стиль виконання фігур вищого пілотажу тепер знає весь світ.
Полковника Олександра Оксанченка заслужено вважають одним з кращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.
Про це говорять як відгуки закордонних і вітчизняних колег та експертів, так і численні нагороди.
Слава Україні та її ГЕРОЯМ", - йдеться у повідомленні.