У повітряному бою з російськими окупантами загинув полковник Олександр Оксанченко. Йому присвоєно звання Героя України (посмертно). ФОТО

Полковник Оксанченко Олександр Якович загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Він нагороджений званням Героя України (посмертно)

Про це повідомила Людмила Казьмина, передає Цензор.НЕТ.

"Світла пам'ять Герою України!

Полковник Олександр Оксанченко - українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі, отримав звання Героя України посмертно (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №78/2022)

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На його рахунку – понад дві тисячі льотних годин, до того ж, він бездоганно виконує найскладніші елементи вищого пілотажу. Безсумнівно, небо – його стихія.

Він став відомим після тріумфальних польотів на авіашоу - SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

Його почерк та стиль виконання фігур вищого пілотажу тепер знає весь світ.

Полковника Олександра Оксанченка заслужено вважають одним з кращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.

Про це говорять як відгуки закордонних і вітчизняних колег та експертів, так і численні нагороди.

Слава Україні та її ГЕРОЯМ", - йдеться у повідомленні.





