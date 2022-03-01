Новини • Війна

"Мета РФ зрозуміла - масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - ОП

1029051
"Мета РФ зрозуміла - масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - ОП
Росія обстрілює центри українських міст, щоб посіяти паніку та вбити цивільне населення.

Про це у Twitter повідомляє радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури. Україна гідно б'ється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Отримавши певні логістичні рішення, сторони роз'їжджаються у свої столиці", - ОП про переговори з Росією

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • буков
    Москалі дивні істоти, це лише збільшує градус ненависті, просто полонених росіян стане менше.
  • Саша Пончик
    Паники нет это ещё большее сплочение , большая озлобленность против фашистской Рассии. Гореть вам в аду кремлевские твари.
  • Banderivka 4f0778a0
    Чепушило сьогодні вилізло й заявило:"...темпы проведения военной операции на Украине идут с опережением графика".

    І дійсно, здохнути в 20 років за 50 баксів це і є "опєрєженіє"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини