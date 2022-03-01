"Мета РФ зрозуміла - масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - ОП

Росія обстрілює центри українських міст, щоб посіяти паніку та вбити цивільне населення.

Про це у Twitter повідомляє радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури. Україна гідно б'ється", - йдеться в повідомленні.

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