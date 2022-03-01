Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російська колона рухається Херсоном. Є випадки взяття окупантами заручників з цивільних людей, - ОДА. ВIДЕО

39145110
У Херсоні містом просувається російська окупаційна техніка. Є випадки взяття цивільних заручниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це сказав очільник Облдержадміністрації Геннадій Лагута.

Читайте також: Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється, - ДСНС

Наразі подробиць ніяких немає, але глава ОДА показав фото і відео, де вулицями міста їде російська бронетехніка.

У своєму Телеграмі голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута написав, що загарбники беруть в полон цивільних людей.

"У Херсоні вже є випадки, коли рашисти взяли до полону цивільних людей! Один такий випадок стався у Шуменському", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Життя не припиняється навіть під час обстрілів, - в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик. ФОТО

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Спротив треба було готувати ще тоді , коли появилась перша інформація про можливість вторгнення . Треба було готувати і тренувати тероборону , на небезпечних ділянках створювати укріплення ( ДОТи ), визначати місця для ймовірних засідок , готувати пастки для кацапів ,, врешті - треба було заздалегідь завозити в міста зброю , боєприпаси і т.д .
    Але , країна будувала дороги .. . Це ціна - пох.їзма .
  • Oleg UA Lebedinec
    Ну і де цей підар мер який час назад віщував що все харашо прекрасная маркіза ? Це або зрада , або преступна халатність що в військвий стан одне і теж саме
  • Шимус
    https://twitter.com/i/status/1498585595198808067 пля это не Грозный не Афган мля
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини