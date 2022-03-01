Російська колона рухається Херсоном. Є випадки взяття окупантами заручників з цивільних людей, - ОДА. ВIДЕО
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У Херсоні містом просувається російська окупаційна техніка. Є випадки взяття цивільних заручниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це сказав очільник Облдержадміністрації Геннадій Лагута.
Наразі подробиць ніяких немає, але глава ОДА показав фото і відео, де вулицями міста їде російська бронетехніка.
"По Херсону їде російська бронетехніка", – голова ОДА Геннадій Лагута pic.twitter.com/n41As8wRAV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
У своєму Телеграмі голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута написав, що загарбники беруть в полон цивільних людей.
"У Херсоні вже є випадки, коли рашисти взяли до полону цивільних людей! Один такий випадок стався у Шуменському", - йдеться у повідомленні.