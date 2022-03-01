Мінінфраструктури закликає світ залишити Росію без лізингових літаків

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що відомство веде перемовини з міжнародними страховими компаніями у сфері авіаперевезень, а також компаніями, які постачають та надають у лізинг літаки, вертольоти та іншу авіатехніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу міністерства.

Такі компанії закликають обмежити використання літаків Росією.

"У разі введення відповідних обмежень та санкцій йдеться про втрату країною-окупантом близько половини цивільних літаків", – йдеться у повідомленні.

Бо, як роз’яснює Мінінфраструктури, більшість авіакомпаній світу, зокрема і російських, користуються послугами великих страхових компаній. Значна частина літаків не є власністю авіаперевізників, вони взяті у лізинг.

Так, за даними агентства Cirium, близько 55% від російського цивільного авіаційного флоту перебуває у лізингу в міжнародних компаній. З усіх 980 пасажирських лайнерів, які використовують російські авіаперевізники, 515 літаків перебувають у лізингу іноземних власників.

При цьому більша частина парку європейських літаків зареєстрована у юрисдикції Ірландії, котра є батьківщиною для 18 з топ-20 світових лізингових компаній. Якщо ця країна піде назустріч нашій державі, то ірландські санкції "зможуть потужно вдарити по авіаційній галузі рф", – наголошують у міністерстві.

Там також нагадують, що "літати окупанти тепер можуть хіба з Москви на Камчатку".

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