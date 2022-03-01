Лукашенко запевняє, що білоруська армія не братиме участь у війні проти України, але приготував ППО для недопущення "ударів у спину" військам РФ

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевняє, що армія Білорусі не братиме участь у війні Росії проти України.

Про це він заявив під час наради з членами Ради безпеки та керівництвом Ради міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому", - запевняє диктатор.

"Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - додав він.

Втім, Лукашенко жодного слова не сказав про те, що з території Білорусі в Україну прилітають ракети.

Також читайте: Міноборони Білорусі заперечує можливу участь своїх військ у нападі на Україну

Крім того, Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".

При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність сили ППО, щоб не допустити "ударів у спину" російським військам.

"Міністр оборони доповів мені про готовність до прикриття західного кордону ще п'ятьма батальйонами", - сказав він.