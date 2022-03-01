Visa вслід за Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам

Платіжні системи США Mastercard та Visa заблокували доступ до платыжноъ системи кільком російським банкам.

Про це у Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи кільком російським банкам. Раніше Президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи у Росії.

Це означає, що картки працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах - ніт", - наголосив міністр.

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