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Visa вслід за Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам

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Visa вслід за Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам
Платіжні системи США Mastercard та Visa заблокували доступ до платыжноъ системи кільком російським банкам.

Про це у Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи кільком російським банкам. Раніше Президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи у Росії.

Це означає, що картки працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах - ніт", - наголосив міністр.

Читайте: Mastercard відрізав від своєї платіжної системи підсанкційні російські банки

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Топ коментарі

  • NEEGLS S.
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  • время
    Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    РАСЕЯ ВПЄРДЄ-БИЛА ЄСТЬ І БУДЄТ ВСЄГДА...
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