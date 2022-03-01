Nemiroff скасував ліцензію на виробництво горілки в Росії

Nemiroff скасував ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в Росії.

Про це компанія повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Через військову агресію Росії в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, Nemiroff скасував ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в Росії. Відповідні юридичні документи були надіслані сьогодні.

Nemiroff – український бренд, виробничі потужності якого розташовані в Україні, в м. Немирів Вінницької області. Саме виробництво в Немирові, історія якого налічує понад 150 років, є основним постачальником продукції бренду у понад 80 країн світу та Duty Free", - йдеться в повідомленні.

"Nemiroff гордий бути українським. Ми засуджуємо військову агресію та замах на територіальну цілісність України. Об'єднуємось для захисту свободи та незалежності України. Це наша земля, наші люди, наше майбутнє", - заявив Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff.

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