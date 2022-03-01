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Російські олігархи Фрідман і Авен запевняють, що не мають стосунку до Путіна та оскаржать санкції ЄС

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Російські олігархи Фрідман і Авен запевняють, що не мають стосунку до Путіна та оскаржать санкції ЄС
Російські мільярдери Михайло Фрідман та Петро Авен заявили, що оскаржуватимуть "хибну та необґрунтовану основу" санкцій Європейського Союзу, запроваджених за вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Reuters пише "Європейська правда".

У понеділок ЄС ввів санкції проти Фрідмана, Авена, а також десятків інших відомих росіян.

ЄС заявив, що "Авен є одним із найближчих олігархів Путіна" і що Фрідмана "називають головним російським фінансистом та помічником найближчого оточення Путіна".

"Фрідман і Авен... глибоко вражені свідомо хибними твердженнями, що містяться в Регламенті ЄС, які покликані виправдати підставу, на якій вони були піддані санкціям", - заявили бізнесмени.

Авен сказав, що з боку ЄС було неправильно говорити, що він був "особливо близьким особистим другом" генерального директора "Роснєфті" Ігоря Сечіна. Фрідман сказав, що це неправда, що він налагодив міцні зв'язки з адміністрацією Путіна.

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Вони обидва заявили, що невірно стверджувати, що вони "були неофіційними емісарами російського уряду" або що вони підтримували чи отримували вигоду від російських осіб, відповідальних за дестабілізацію України.

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Топ коментарі

  • Ярослав Шевченко 51a490e4
    Євреї як завжди намагаються пропітлять.
  • Серая Лиса
    А эти твари не поражены тем, что творят расеянцы в Украине??
  • Серж Пир
    Я не я и корова не моя. Поздно ребята, виселица для вас тоже имеется
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