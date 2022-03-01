Всі АЕС України працюють у штатному режимі, - Міненерго

Всі чотири атомні електростанції України - Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська - працюють у штатному режимі. Станом на 1 березня в роботі - 9 енергоблоків, виробіток електроенергії - стабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Міненерго.

Читайте також: На ділянках зони відчуження, де зосереджено російську та білоруську техніку, у 5–15 разів підвищується фон, - голова "Енергоатому" Котін

Станом на 9:00 поточна потужність НАЕК "Енергоатом" дорівнювала 7175 МВт. Протягом доби вироблено 172,05 млн кВт-год електроенергії.

За даними прес-служби, порушень умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на усіх АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон - під посиленим наглядом", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Інформація про нібито захоплення Запорізької АЕС - фейк, - Енергоатом