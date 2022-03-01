Усі виїзди з Чернігова заміновані, місто готове до оборони, - голова ОДА Чаус

Усі виїзди з Чернігова заміновані, місцевих жителів закликають залишатися в об'єктах укриття.

Про це голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" - означає, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони", - заявив він.

Чаус звернувся до місцевих жителів з проханням не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, лишатись вдома або в об'єктах укриття.

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Крім цього, голова Чернігівської ОДА закликав жителів області не спілкуватися з окупантами. Він засеріг, що вони вдають з себе українських військових і просять:

❌ допомогти навести понтон

❌ дати координати

❌ допомогти технікою

❌ розповісти про стан доріг

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В області також розробили систему мотивації для захисників міста: