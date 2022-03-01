Усі виїзди з Чернігова заміновані, місто готове до оборони, - голова ОДА Чаус
73826
Усі виїзди з Чернігова заміновані, місцевих жителів закликають залишатися в об'єктах укриття.
Про це голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" - означає, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони", - заявив він.
Чаус звернувся до місцевих жителів з проханням не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, лишатись вдома або в об'єктах укриття.
Крім цього, голова Чернігівської ОДА закликав жителів області не спілкуватися з окупантами. Він засеріг, що вони вдають з себе українських військових і просять:
❌ допомогти навести понтон
❌ дати координати
❌ допомогти технікою
❌ розповісти про стан доріг
В області також розробили систему мотивації для захисників міста:
- 150 000 грн - за спалений БТР
- 200 000 грн - за БМП
- 250 000 грн - за танк
- 300$ - за кожного вбитого або полоненого російського окупанта.