Блискавична каральна акція Москви з тріском провалилася в Україні. Загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, - Данілов

Блискавична каральна акція, яку Росія планувала провести в Україні за один-два дні, з тріском провалилася, тому військово-політичне керівництво РФ стає більш небезпечним, розуміючи, що попереду його очікує Гаазький трибунал.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шостий день українського національного спротиву! Українці, наші Збройні сили, ТрО, всі, хто взяв до рук зброю, роблять неможливе, стримуючи і завдаючи нищівних ударів у відповідь російській окупаційній армії, яку Кремль чомусь вважав непереможною, але як він помилявся! Те, що військові злочинці в Москві планували завершити за один-два дні як блискавичну каральну акцію, з тріском провалилося. Це стало зрозуміло всьому світові, і починають потрохи розуміти в самій Росії. Саме тому загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, переходячи межу і відкидаючі будь-які правові, моральні, юридичні обмеження у правилах ведення війни", - пише Данілов.

Він зазначив, що розуміючи, що попереду все російське військово-політичне керівництво РФ очікують лише перспективи Гаазького трибуналу, вони "йдуть ва-банк".

"Тільки цим можна пояснити варварській обстріл "Градами" півторамільйонного міста Харків. Руйнування історичної перлини Європи - міста Чернігова, обстріли Бучі, Ірпеня, Гостомеля і ще десятків і десятків українських міст і сіл. Місто Волноваха знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Поранені, вбиті, позбавлені своїх домівок. Цей список злочинів РФ проти України і її народу буде пред'явлений міжнародним судам, і ніхто не зможе уникнути покарання. Ми їм обіцяємо", - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що шостий день спротиву окупантам був важкий і напружений, проте ворог наразі перебуває на межі виснаження, тоді як українські сили стають лише сильнішими щодня.

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"За нами весь український народ і підтримка найвпливовіших країн світу. Росія - країна-терорист, залишилася в кричущій самотності, без союзників, без честі і гідності! Боремося, тримаємось, і смерть ворогам! Слава Україні!" - підсумував Данілов.