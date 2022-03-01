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Армія РФ продовжить військову операцію в Україні до досягнення поставлених цілей, - Шойгу

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Армія РФ продовжить військову операцію в Україні до досягнення поставлених цілей, - Шойгу
Російська армія продовжить спеціальну військову операцію в Україні до досягнення поставлених цілей.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне для нас - захистити Російську Федерацію від військової загрози, що створюється країнами Заходу, які намагаються використати український народ у боротьбі проти нашої країни", - заявив Шойгу.

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Окрім того, у той час коли коли армія РФ активно обстрілює мирних жителів і цивільну інфраструктуру, Шойгу цинічно і брехливо заявив, що агресор "не окупує українську територію, а вживає всіх заходів для збереження життя та безпеки мирних жителів".

"Підкреслю, що удари завдаються тільки по військових об'єктах і винятково високоточною зброєю", - вчергове збрехав Шойгу.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Разведка США утверждает, что Путин в бункере окончательно сходит с ума. У него наблюдаются спонтанные вспышки ярости, острое психопатическое состоянии, он как бы в полу-бреду и желает лишь одного: победы над Украиной ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    усі кацапські загарбники здохнуть в Україні...
  • Антип61
    Недалекое будущее:
    Тихо уползал в тайгу в жопу раненый Шойгу...
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