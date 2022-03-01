Армія РФ продовжить військову операцію в Україні до досягнення поставлених цілей, - Шойгу
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Російська армія продовжить спеціальну військову операцію в Україні до досягнення поставлених цілей.
Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Головне для нас - захистити Російську Федерацію від військової загрози, що створюється країнами Заходу, які намагаються використати український народ у боротьбі проти нашої країни", - заявив Шойгу.
Окрім того, у той час коли коли армія РФ активно обстрілює мирних жителів і цивільну інфраструктуру, Шойгу цинічно і брехливо заявив, що агресор "не окупує українську територію, а вживає всіх заходів для збереження життя та безпеки мирних жителів".
"Підкреслю, що удари завдаються тільки по військових об'єктах і винятково високоточною зброєю", - вчергове збрехав Шойгу.