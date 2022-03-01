Оборона столиці - понад усе, - Зеленський призначив професійного військового генерала Жирнова главою Київської міської військової адміністрації

На час війни главою Київської міської військової адміністрації призначено професійного військового, генерала Жирнова Миколу Миколайовича.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків та Київ для Росії нині - найбільш важливі мішені. Терор направлений на те, щоб зламати нас, зламати наш спротив. Вони йдуть в нашу столицю так, як і на Харків, тому оборона столиці сьогодні це ключовий пріоритет держави. В усіх містах Україна повинна зробити все можливе, щоб зупинити ворога. Але Київ - це особливо. Захистимо Київ, захистимо державу. Київ - це серце нашої держави і воно має битися", - зазначив Зеленський.

"Оборона столиці - понад усе. Тому я ухвалив рішення призначити на час війни главою Київської міської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Головою міської адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович. Служив командувачем сил підтримки", - додав Зеленський.

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