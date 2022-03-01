НБУ закликав українців під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам

Національний банк України закликав українців під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам, оскільки інкасатори банків щодня ризикуючи життям поповнюють банкомати готівкою.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, Національний банк України продовжує стояти на варті фінансової оборони держави! Банківська система працює злагоджено", - написав Шеченко.

Він зазначив, що банки продовжують забезпечувати роботу відділень в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення; онлайн-банкінги банків працюють в звичайному режимі – з їх допомогою можна поповнити мобільний рахунок, провести безготівкові перекази коштів, зокрема на допомогу армії; торгівельні заклади (магазини, АЗС та аптеки) мають приймати безготівкові розрахунки – жодних обмежень на такі розрахунки Національний банк не встановлював; банки за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою.

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Голова НБУ закликав громадян України під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам.

"Інкасатори банків щодня ризикуючи життям поповнюють банкомати готівкою. Зменшивши попит на готівкові кошти, ми зменшуємо ризик їхньому життю та здоров’ю", - підкреслив Шевченко.

Він також закликав операторів торгівельних мереж та заправних станцій - не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати. "Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності та єдності перед обличчям зла. Долучися до фінансової оборони країни! Разом – сила!", - резюмував Шевченко.

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