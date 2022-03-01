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Порошенко закликав Європейську народну партію підтримати вступ України до ЄС та надання ПДЧ в НАТО

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Порошенко закликав Європейську народну партію підтримати вступ України до ЄС та надання ПДЧ в НАТО
Петро Порошенко взяв участь у засіданні Європейської народної партії перед дебатами в Європарламенті щодо ситуації в Україні.

Петро Порошенко привітав рішення Президента Зеленського щодо подання заявки на членство в ЄС згідно зі статею 49 Договору про ЄС та закликав політичну родину Європейської народної партії сприяти швидкому вирішенню питання про вступ України до Європейського Союзу за спеціальною процедурою, а також надання нашій державі Плану дій щодо членства в НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною та надати нашій державі потужну фінансово-економічну допомогу на відбудову зруйнованої інфраструктури", – наголосив п’ятий Президент.

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Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
    РФ переходит к двойному валютному курсообразованию, как у дружественных путинскому режиму Кубе и Венесуэле - низкий официальный курс и в 2-3 раза выше курс черного рынка. Так что реальный курс рубля быстро дойдет до 200 руб/долл, где может и притормозить. Хотя, где будет днище российского рубля теперь никто не знает.
    Кстати, братскому путинскому режиму белорусскому народу придется испить из этой чаши девальвации рубля тоже сполна.

    ЦБ Белоруссии с 1 марта повысил учетную ставку с 9,25% до 12%. Скромненько как-то. А значит впереди еще много повышений ставки.

    Смотрите как быстро развернулась ситуации. Еще неделю назад богатая Россия насмехалась над хохлами, а теперь Украина вступает в ЕС, а экономика РФ летит в бездну.

    Началась остановка морских транспортных потоков в/из РФ - без дозаправки российские суда станут мертвым грузом.
    Раньше РФ работала как мировая бензо- и газоколонка - в обмен на свое сырье она покупала различные импортные товары. Но теперь кто и как будет доставлять эти товары. Одна надежда - на китайцев. Так что будут теперь россияне кушать все китайское, одеваться во все китайское и ездить на всем китайском. Так что учите китайский язык, россияне. Вассальная экономика на то и вассальная чтобы знать язык своего повелителя.

    Голода наверняка не будет. РФ сполна обеспечена собственным продовольствием.
    Макароны и картошка будут на каждом столе. На завтрак, обед и ужин.

    Вместо кофе возврат к цикорию - изучите опыт СССР что это за растение такое.
    Египет, Турция и Таиланд останутся в воспоминаниях и на фотографиях. Успейте скачать их из Инстаграм, а то ведь российские власти вот0вот закроют интернет.
    Иностранные фильмы перейдут в разряд запрещенки. Их можно будет смотреть только в лицензированных кинотеатрах и только после обязательного просмотра патриотического ролика о непобедимой российской армии или новости из дружественной, но бесконечно далекой Кубы.

    Не буду описывать все прелести советской жизни. 60-летние её ещё помнят, спросите у них.

    Что касается финансового рынка. ЦБРФ принял решение не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ ни вчера, ни сегодня. Просто повесили болт.

    Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
    Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
     Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
    Вот как «обнулёныш» старается.
    Erik Nayman
  • Вололо Трололо
    Хто зараз почне срач - той підор
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