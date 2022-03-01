Зеленський сьогодні виступить у Європарламенті щодо вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у вівторок 1 березня виступить у Європарламенті щодо вступу України до ЄС.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Виступ Зеленського відбудеться у рамках позачергової пленарної сесії, присвяченій війні РФ проти України. На ній планують прийняти резолюцію з цього питання.

Промова очікується о 13:30 за київським часом.

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Будуть присутні також усі топ-посадовці ЄС - президент Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС.

У ЄС вважають, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.

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