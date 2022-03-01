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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 1 березня

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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 1 березня
Російський окупант знизив темпи наступу але все ще продовжує спроби розвити темп наступу на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на пресцентр Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00 1 березня.

"Триває шоста доба російського воєнного вторгнення проти України. Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу та мають проблеми з забезпеченням на території України. Війська противника лишені системного підвозу палива та боєприпасів. Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.

На Донеччині ворожі війська силами 1, 2 АК та підрозділів 8 А за артилерійської підтримки ЗС РФ зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь, успіху не мають. Мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули.

На Таврійському напрямку ворог наявними силами вийшов на рубіж в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує наступ у напрямку Миколаєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 березня

Відмічено випадки грабежів та мародерства з боку окупантів у районах населених пунктів Буча, Гостомель, Новий Басанів.

Незважаючи на те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили та підтримувані нею терористичні угруповання продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні.

Втративши наступальні можливості противник, зосередився на оточенні міста Києва, констатують в Генштабі

Станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., гелікоптерів – 29 од., танків ‒ 198 од., ББМ ‒ 846 од., арт. систем – 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.

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Топ коментарі

  • Ревизор
    Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення. Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка ще не названа, через приватну військову компанію.

    Про це пише Chris Hughes на сторінках Mirror.

    Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення, повідомляє Daily Mirror.

    Співробітники британського спецназу у відставці зголосилися на місію в Українв, щоб підтримати оборону країни.

    Вважається, що колишні десантники в якийсь момент можуть приєднатися до команд спецназу в Україні разом з іншими військовими спеціалістами Великобританії.
    Ветерани віком від 40 до 60 провели зустрічі, щоб обговорити участь у небезпечній місії - підтримці українців у бою.

    Ключовим моментом для розуміння цієї операції є те, що серед них є високопрофесійні снайпери та фахівці із застосування зенітних і протитанкових ракет.

    Снайпери - крім іншого - допомагатимуть у знищенні російських коригувальників авіаударів і московського спецназу, які скеровують та коригують авіаудари по військах і місцевих громадах.

    Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка не буде названа, через приватну військову компанію. Цей план є способом військової підтримки України, але без офіційного відправлення військових у бій проти сил Володимира Путіна.

    Більше десятка ветеранів вже прибули в Україну і ще десяток поїдуть туди цього тижня. Серед них прапорщики, сержанти та капрали, які воювали по всьому світу, але досі ще жоден офіцер армії не записався.

    Це наслідок заклику президента України Зеленського, який попросив, щоб люди з усього світу взялися за зброю та прихжджали в Україну допомагаи захистити його Батьківщину.

    Наразі, за офіційними українськими даними, його війська знищили 5300 російських військових у запеклих боях за міста по всій країні. Колишня команда SAS воювала в Афганістані, Іраку та в інших місцях по всьому світу.

    Як повідомляла група «ІС», російські окупанти здаються у полон цілими підрозділами.

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  • Запорізький козак
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