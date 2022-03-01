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Мелітополь тимчасово окупований, - мер Федоров. ВIДЕО

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Мелітополь не здався, Мелітополь тимчасово окуповано.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив у прямому ефірі на сторінці у Фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні гостро стоїть питання щодо видачі готівки у банкоматах та банках. На жаль, проблема є, займаємося вирішенням питань. Хотів би донести ключовий меседж до центральних відділень банків та відділень фінансових установ: "Мелітополь не здався, Мелітополь тимчасово окуповано. Тут живуть жителі України, у яких є потреби у готівці, щоб придбати продукти", - підкреслив мер.

У прямий ефір він виходив з центру надання соціальної допомоги, який було організовано соцслужбами.

"Міський голова також зазначив, що від сьогодні у ЗМІ починають викладати фотографії тих, хто займався мародерством у міських магазинах. "Хто з метою особистого інтересу намагався збагатитися тим, що їм не потрібно, таким чином завдаючи шкоди як суспільству, так і майну наших підприємців", - зазначив Федоров.

У місті виникла проблема з доставкою молока для немовлят та молодих мам. Для того, щоб її вирішити, на території Мелітопольського молокозаводу, що у Новому Мелітополі, організовано продаж молока у необмеженій кількості, але після надання документів.

Як раніше повідомлялося, 24 лютого у Мелітополі на території військової бази пролунали вибухи. 26 лютого мер повідомив про те, що представники місцевої влади втратили контроль над адміністративними будівлями.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    🔥 Херсонська область, пишуть що МІГ-35 русні втомився і приліг відпочити
  • Дмитрий Карасев 3d3f2df9
    Важно !!!

    Любой ватный мер города !!!

    Помните пидоры у нас бутылок

    ОЧЕНЬ

    ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!

    Только попробуйте саботировать !!!

    Мерам патриотам респект !!!
  • Запорізький козак

    ⚡️Росавиация рекомендует россиянам, находящимся за границей, не ждать гуманитарных рейсов, а искать варианты возвращения через третьи страны, используя коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний.
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