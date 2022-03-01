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Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС, - Сійярто

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Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС, - Сійярто
Угорщина підтримує ініціативу восьми лідерів стан Європейського Союзу почати переговори з Україною про членство. Міністр закордонних справ Петер Сійярто закликав Брюссель включити питання до порядку денного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель внести це питання до порядку денного", - сказав Сійярто, маючи на увазі ініціативу президентів трьох країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії та Словенії.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Поляки - красені.

    Моравецький казав - я так мадьярам за Україну насую, що вони довго спокійні будуть...
  • Володимир Букарєв
    Під чиїм прицілом він погодився?)
  • Skomoroh
    О ці щось знають) Вони ж весь час були проти України... А тут на ходу перевзулись)
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