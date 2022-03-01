Європарламент визнає європейську перспективу України, - Метсола

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола заявляє, що Європарламент визнає європейську перспективу України.

Про це вона заяила у вівторок у Брюсселі на позачерговому засіданні ЄП, скликаному у зв'язку з російською агресією Росії проти України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Ми маємо дивитися у майбутнє разом", - заявила Метсола.

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Звертаючись до президента України, вона запевнила, що ЄП "підтримує вас у вашій боротьбі за виживання у цей темний момент нашої історії". Коли ви подивитеся на Європейський парламент, ви знайдете союзника, простір для звернення до Європи та світу й завжди, завжди - друга", - сказала Метсола.

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