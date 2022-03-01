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ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом "Точки-У", - виконком

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Збройні сили України знищили техніку окупантів на аеродромі захопленого росіянами Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляється у телеграм-каналі оперативного штабу Бердянського виконкому, передає Цензор.НЕТ.

"5 хвилин тому ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У", - йдеться у повідомленні.

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Бердянців просять не виходити без необхідності надвір та подбати про свою безпеку. "Окупанти вештаються містом", - йдеться у повідомленні.

Виконком повідомляє, що вночі було зірвано кріплення на флагштоку з українським прапором. Мешканці Бердянська його відновили та підняли прапор.

ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У, - виконком 01
ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У, - виконком 02
ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У, - виконком 03
ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У, - виконком 04
ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У, - виконком 05

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Рідненькі наші...
  • Ревизор
    Российская нефть продается с большими трудностями и большими скидками, пишет The Bell.

    Так, еще на прошлой неделе дисконт на Urals в Европе достиг максимума в $11,6 за баррель (больше 10%) к Brent , а на этой неделе должен стать еще выше с учетом развития ситуации, отмечает издание.

    На рынке преобладают панические настроения. Точный список российских банков, которые отключат от SWIFT, пока не опубликован, поэтому западные банки, обеспечивающие деятельность трейдеров, опасаются работать с российскими поставками в принципе.

    Как писал Bloomberg, на прошлой неделе в Европе торговля российской нефтью уже была поставлена на паузу. Потребители ищут альтернативную «безопасную» нефть даже с премией. С тех пор о сокращении закупок российской нефти заявили нефтепереработчики Neste (Финляндия) и Preem (Швеция), а индийские и китайские потребители ограничили закупки.

    По информации Reuters, «Сургутнефтегаз» не получил заявок на две танкерные партии Urals по 100 тысяч тонн из балтийских Усть-Луги и Приморска с отгрузкой в марте. На прошлой неделе заявки были, но компания не реализовала тендер из-за низкой цены, пишет агентство.

    Танкеры под российскую нефть становятся отдельной проблемой: из-за санкционных рисков судовладельцы повышают стоимость аренды в разы или вообще отказываются рисковать судами и направлять их в российские порты. Свой вклад вносят страховщики, резко поднявшие премии на российском направлении.
  • YU ST
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