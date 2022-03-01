ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом "Точки-У", - виконком
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Збройні сили України знищили техніку окупантів на аеродромі захопленого росіянами Бердянська Запорізької області.
Про це повідомляється у телеграм-каналі оперативного штабу Бердянського виконкому, передає Цензор.НЕТ.
"5 хвилин тому ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У", - йдеться у повідомленні.
Бердянців просять не виходити без необхідності надвір та подбати про свою безпеку. "Окупанти вештаються містом", - йдеться у повідомленні.
Виконком повідомляє, що вночі було зірвано кріплення на флагштоку з українським прапором. Мешканці Бердянська його відновили та підняли прапор.