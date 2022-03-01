"Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!", - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією

Волонтер Наталя Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з російським агресором. Зокрема, потрібні каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки. Ви можете допомогти грошима нашим воїнам грошима.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Війна страшна, багато потреб. Впевнена, не треба нікому нічого пояснювати. Каски, броніки, коптери, паливо, ліки, все потрібно. За 4 дні більше 200 тис. грн витрат, висилаю гроші на Чернігів, Одесу, Маріуполь, Запоріжжя, по місту щось можна купити. Віддаю гроші по Києву для тероборони. Гроші на шпиталь передала. Також вволонтерам допомогаємо в інших містах і нашим мужнім військовим. Багато потреб для тероборони. Вже є втрати серед друзів. Це жах. Але ми вистоїмо за них і подолаємо окупантів. А зараз до праці!", - написала Юсупова.



















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Реквізити для допомоги українським воїнам:

5358385320002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676.

Карта 4441111447002464 Монобанк.

5375411500427369 Монобанк .

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод закордону Paypal [email protected]