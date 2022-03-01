Війська РФ обстріляли із "Градів" житлові райони Чернігова, - голова обладміністрації Чаус
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Російські війська обстріляли житлові райони в Чернігові з ракетних систем залпового вогню "Град".
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Увага! Близько години тому окупанти з "Градів" обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру на виїзді з Чернігова в напрямку Ріпок. Наразі там працюють рятувальники. Прохання до всіх: не заважати їхній роботі та не чіпати снаряди", - зазначив Чаус.