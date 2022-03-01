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Зеленський - Путіну: Ти вбив 16 українських дітей!

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Зеленський - Путіну: Ти вбив 16 українських дітей!
Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європарламенті 1 березня назвав Путіна вбивцею українських дітей.

Про це поідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти, на яких військових заводах працюють, на яких танках вони їздять... 16 дітей ти вбив!" - емоційно заявив Зеленський.

Президент нагадав, що зранку 1 березня дві крилаті ракети влучили у найбільшу площу України, Європи - площу Свободи в Харкові. Там загинуло 10 українців сьогодні.

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Зазначимо, що члени засідання аплодували президентові України стоячи перед початком і в кінці промови.

Зеленський закликав підтримати наш народ в боротьбі за виживання, він попросив Європу підтримати надання Україні членства в ЄС.

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Топ коментарі

  • Muron
    Як стало відомо, у Білгородській області, яка межує з Харківською, Луганською, Сумською областями, відбувся справжній бунт серед військовослужбовців РФ.

    Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, про це повідомляє джерело OBOZREVATEL.

    Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.

    За даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху.

    Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.

    Навіть попри на те, що офіційно військово-політичне керівництво РФ заявляє, що Росія не зазнає жодних втрат в Україні і що на українській землі не загинув жоден російський солдат, незважаючи на те, що в РФ максимально блокуються будь-які реальні дані про те, що відбувається в Україні - інформація все ж таки просочується через заслони інформблокади. І ті ж контрактники дізнаються, що на території України всього за три неповні дні бойових дій уже загинуло понад 3,5 тисячі солдатів, знищено величезну кількість авіації та військової техніки, включаючи танки.
  • Roman Rjevskiy
    Падение ВВП и стоимости активов: Россия потеряла $3 трлн за четыре дня войны
  • Diesel_Sasha
    хйло гуляє на всю, лаптєногі будуть мох їсти наступні десятиріччя. доки є Гугл, шукайте рецепти каші із кори
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