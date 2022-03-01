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Окупанти готують масштабну провокацію. Глушитимуть зв'язок та вкинуть фейкові повідомлення про нібито "капітуляцію" України, - Резніков

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Окупанти готують масштабну провокацію. Глушитимуть зв'язок та вкинуть фейкові повідомлення про нібито "капітуляцію" України, - Резніков
Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі фейсбук міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"128 годин оборони. За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію", - стверджує Резніков, та додає, що на "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.

"ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава України!", - пише Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 122 години опору. У окупантів починається агонія, війська РФ зазнають все більших втрат: Резніков про результати 5 доби боротьби України з ворогом

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ⚡️Сумська область! Русня приходить з білим прапором на пости здаватись і відкриває вогонь !!!
    ❗️Передати всім знайомим ТО
  • Kristobal Juan
    Сохраняем бдительность
  • olele
    Что делать русскому военному
    сейчас в Украине

    1) выработай топливо в своем танке
    2) испорть свое личное оружие
    3) уговори 1 товарища сделать то же самое
    4) украинцы сделали горячую линию для российских матерей, которые ищут своих детей в Украине.
    Сделай так, чтобы мама нашла тебя живым.
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