Коридори "ДНР" для евакуації жителів Маріуполя є провокаціями загарбників, — міська рада

Коридори так званої "ДНР" для евакуації жителів Маріуполя – це провокації загарбників, щоб використовувати мирних жителів в ролі живого щита.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграм-каналі повідомила Маріупольська міська рада.

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"Терміново! Окупанти готують провокації! Інформація про коридори так званої "ДНР" для евакуації жителів Маріуполя може бути підготовкою до великої диверсії. Вже фіксувалися факти, коли російсько-фашистські війська використовували мирних жителів в якості живого щита, аби прорватися до українських міст", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не виключено і навмисне нанесення ударів по колонах мирних для створення пропагандистської картинки на російському телебаченні.

"Путін шукає будь-які способи підняти бойовий дух демотивованих військових. Їх тут не чекають і клянуть. Український народ та армія чинять жорсткий опір та завдають російським фашистам величезних втрат. Будьте обережні! Довіряйте тільки офіціальним каналам", - наголосили у міськраді і опублікували інформацію про гуманітарні коридори для населення в разі їх створення.

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