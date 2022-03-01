Оператор "Північного потоку" на межі банкрутства, - Reuters

Оператор проекту "Північний потік 2" Nord Stream 2 AG розглядає можливість подання заяви про банкрутство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, компанія працює з фінансовим консультантом над погашенням деяких своїх зобов'язань і може офіційно розпочати провадження у справі про неплатоспроможність у швейцарському суді вже цього тижня.

Також, за словами джерел Reuters, Nord Stream 2 AG розриває контракти із співробітниками. У компанії було зайнято понад 140 людей.

Читайте також: США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників