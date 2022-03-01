Новини • Санкції проти Росії

Оператор "Північного потоку" на межі банкрутства, - Reuters

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Оператор "Північного потоку" на межі банкрутства, - Reuters
Оператор проекту "Північний потік 2" Nord Stream 2 AG розглядає можливість подання заяви про банкрутство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, компанія працює з фінансовим консультантом над погашенням деяких своїх зобов'язань і може офіційно розпочати провадження у справі про неплатоспроможність у швейцарському суді вже цього тижня.

Також, за словами джерел Reuters, Nord Stream 2 AG розриває контракти із співробітниками. У компанії було зайнято понад 140 людей.

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Топ коментарі

  • olele
    Yana Pazdrii

    Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну.
    Так, саме комедію. Повний метр, який побачить увесь світ.
    І про бандераавтомобіль, якому позаздрив би Бетмен.
    І про гопніків, які захопили голіруч ворожий БТР.
    І про циган, які вкрали танк у росіян.
    І про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів молотова.
    І про бабуль, які шукали ворожі мітки і заодно замалювали по мікрорайону всі контакти закладчиків.
    І про обісраних російських військових, яких гостинно прийняла добра українська бабця чаєм з пургеном, а тоді спалила одного прямо в уборній.
    І про простого українського дядька, який голіруч з цигаркою в зубах переніс міну з дороги в лісопосадку.
    І про те, як рашисти злякалися пам'ятника афганцям і обстріляли його.
    І про те, як дівчина якомусь любителю слати дікпіки в месенджер дала номер рахунку для допомоги ЗСУ, а той переказав на нього гроші.
    Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер в тупик, і коли москвота "приїхала" - двох "туристів" пов'язали і здали теробороні.
    І як голодні кцпскі солдатики крали продукти в супермаркетах.
    І як ті дебіли прийшли прямо до відділення української поліції в Харківській області, щоб випросити трохи соляри, бо у них скінчилася.
    І як русскій десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а опинився в голім полі і був тут же зразу пов'язаний.
    І як одноразову десантуру скинули просто недалеко берега в Чорне море, а вода - 0 градусів, тероборона чекала на березі, щоб перестріляти, а непрохані гості самі передали власні м'ясо й кості рибам.
    І як ворожий танк збив свій же гелікоптер.
    І як у Миколаєві люди зловили і прив'язали мародера без штанів до стовпа, а поліцейський автомобіль, що приїхав на виклик, фарами підсвічував сраку.
    І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі переказала передплату від російських клієнтів на допомогу українським військовим і скинула їм квитанції.
    І про сафарі в Гадячі, коли їхала колона в Полтаву і заблукала, повернули на Гадяч, а там натрапили на наших мисливців, покидали танки й чухнули в ліс. А мужики відстрілювали їх по тому лісу.
    Ще є баба Надя, як голос народу.
    Якась добра жіночка, котра поміняла їжу на танк расіянській.
    Дід Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора.
    І як під Золотоношею впав ворожий літак, а люди усім селом ловили пілота, поки не спіймали.
    І не забудьте про чела з Дніпра, який насрав на мітку.
    І про капітана Тараса Остапчука, який утопив яхту віцепрезидента концерну з виробництва зброї "Ростех" - російського олігарха Олександра Міхеєва, щоб помститися за обстріляний у Києві будинок, а іспанський суд його виправдав.
    І про кіберугрупування Anonymous, хакери якого яке поклали державні сайти РФ, запустили в ефір гарну українську музику і в загальний доступ злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників міноборони росії.
    І як грузини відмовилися заправити російський корабель і запропонували використати весла.
    І про те, як цілий світ повторював: "Русский военный корабль, ИДИ НАХУЙ!"
    Ні, Україна більше не сумна й пригнічена. Ніколи більше. Ніяких страждань. Честь, Гордість, Пам'ять для наших Героїв.
    А ворогу - зневага цілого світу. Смішні й бридкі посіпаки хворого карлика.
    Слава Україні!
    P.S.; А в саундрек пустити лиш одне слово "паляниця", як його вимовляють перелякані 🐷🐶 https://t.me/operativnoZSU/9857
  • NEEGLS S.
    Руській "Сєвєрний поток", іді на куй!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КАКАЯ ЖАЛАСТЬ...
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