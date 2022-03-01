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Навіть у разі важкої аварії на ЧАЕС наслідки не поширяться за межі зони відчуження. Російські загарбники відчувають сильне опромінення вже зараз

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Навіть у разі важкої аварії на ЧАЕС наслідки не поширяться за межі зони відчуження. Російські загарбники відчувають сильне опромінення вже зараз
Російські окупанти стикаються з радіаційним опроміненням на ЧАЕС, загрози для України немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Крім того, зазначається, що електростанція добре захищена.

Об'єкти з радіоактивними відходами мають дуже хороший захист від загроз, пробити її вкрай важко. Навіть у разі важкої аварії наслідки не поширяться далі зони відчуження. При цьому самі загарбники станції страждають від опромінення вже зараз.

"Абсурдність ситуації додає те, що "прибульці", схоже, не усвідомлюють, що самі є тією критичною групою, яка найбільше опромінюється. Піднявши важкою технікою шар забрудненого грунту і пилу, пройшовши маршрутами, забороненими для пересування, вони спричинили погіршення радіаційної обстановки в зоні відчуження", - кажуть експерти.

Російські військові не знають техніки безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території. Вони відчувають сильне випромінювання, що позначиться надалі на здоров'ї.

"Невігластво і нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами і конвенціями часто призводять до прикрого самогубства", - закінчили вчені.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. В Офісі Президента побоювалися, що росіяни можуть викликати провокації на станції.

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Топ коментарі

  • Advokat Savchuk
    Тепер будуть "светящиеся свинособаки". Долбойоби, їх відразу відфільтрують до мобільного крематорія, можливо живцем.
  • olele
    усі, кого з півночі прогнали через Зону в наступ на Київ, уже отримали карб на віки вічні - так звану "стронцієву мітку" в легенях, звідки цей радіоактивний елемент "помандрує" у кістки загарбників, заміщуючи в них кальцій
  • Yuriy Krapivko
    та я, как только они туда зашли, сказал, что теперь без наследства орки останутся
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