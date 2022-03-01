"Слідкуйте за своєю мовою, панове! І не забувайте, що економічні війни часто переростали в справжні" - Медвєдєв вже погрожує Європі

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв пригрозив Європі війною.

Так колишній президент Росії відреагував на слова міністра економіки Франції Брюно Ле Мера, який заявив, що Франція налаштована вести "тотальну економічну і фінансову війну" проти Росії, доки Путін не припинить реалізовувати свої наміри щодо України.

"Там який-то французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Слідкуйте за своєю мовою, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні", - цитує Медвєдєва російський Коммерсант.

Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 1, 2022

Раніше ле Мер заявив: "Ми будемо вести тотальну економічну і фінансову війну проти Росії і обвалювати їхню економіку. Ми цілимо у "серце" системи - у Владіміра Путіна, олігархів, але й усю російську економіку, і наслідки цього відчують також звичайні росіяни".