"Слідкуйте за своєю мовою, панове! І не забувайте, що економічні війни часто переростали в справжні" - Медвєдєв вже погрожує Європі
Так колишній президент Росії відреагував на слова міністра економіки Франції Брюно Ле Мера, який заявив, що Франція налаштована вести "тотальну економічну і фінансову війну" проти Росії, доки Путін не припинить реалізовувати свої наміри щодо України.
"Там який-то французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Слідкуйте за своєю мовою, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні", - цитує Медвєдєва російський Коммерсант.
Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 1, 2022
Раніше ле Мер заявив: "Ми будемо вести тотальну економічну і фінансову війну проти Росії і обвалювати їхню економіку. Ми цілимо у "серце" системи - у Владіміра Путіна, олігархів, але й усю російську економіку, і наслідки цього відчують також звичайні росіяни".