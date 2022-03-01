Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити ЄС - негайно взяти Україну до свого складу, - Кулеба

Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке", - написав він.

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