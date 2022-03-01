Європа ніколи не погодиться на бажання Путіна знищити Україну, - фон дер Ляєн

Належність України до європейського народу не викликає сумніву, але попереду ще довгий шлях закінчення війни.

Про це на позачерговій пленарній сесії Європарламенту, присвяченій війні РФ проти України, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Свобода – безцінна, це наш головний принцип", - запевнила фон дер Ляєн. І додала, що Європа ніколи не погодиться на бажання Володимира Путіна знищити Україну.

Вона наголосила, що попри те, що зараз в незалежній Україні найтемніші часи, але її люди "несуть найбільше полумя свободи для нас".

"Сьогодні Європейський Союз і Україна вже є ближчими, ніж будь-коли раніше. Попереду ще довгий шлях. Ми повинні закінчити цю війну. І ми повинні говорити про наступні кроки", - сказала глава Єврокомісії.

"Але я певна: ніхто в цьому парламенті не сумнівається, що люди, які так мужньо відстоюють наші європейські цінності, належать до нашої європейської родини. І тому, дорогі члени, я кажу: хай живе Європа, хай живе вільна та незалежна Україна", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз вже виділив 500 млн для європейського фонду миру і дасть ще 500 млн на гуманітарну допомогу.

Також глава Єврокомісії наголосила на необхідності розбудови альтернативної енергетики в Європі, щоб стати незалежними від Путіна та не спонсорувати російську зброю.