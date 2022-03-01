Європа ніколи не погодиться на бажання Путіна знищити Україну, - фон дер Ляєн
Про це на позачерговій пленарній сесії Європарламенту, присвяченій війні РФ проти України, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Свобода – безцінна, це наш головний принцип", - запевнила фон дер Ляєн. І додала, що Європа ніколи не погодиться на бажання Володимира Путіна знищити Україну.
Вона наголосила, що попри те, що зараз в незалежній Україні найтемніші часи, але її люди "несуть найбільше полумя свободи для нас".
"Сьогодні Європейський Союз і Україна вже є ближчими, ніж будь-коли раніше. Попереду ще довгий шлях. Ми повинні закінчити цю війну. І ми повинні говорити про наступні кроки", - сказала глава Єврокомісії.
"Але я певна: ніхто в цьому парламенті не сумнівається, що люди, які так мужньо відстоюють наші європейські цінності, належать до нашої європейської родини. І тому, дорогі члени, я кажу: хай живе Європа, хай живе вільна та незалежна Україна", - сказала вона.
Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз вже виділив 500 млн для європейського фонду миру і дасть ще 500 млн на гуманітарну допомогу.
Також глава Єврокомісії наголосила на необхідності розбудови альтернативної енергетики в Європі, щоб стати незалежними від Путіна та не спонсорувати російську зброю.