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Російська техніка пройде зеленим коридором на Сумщині для обміну полоненими, - глава ОДА Живицький

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Російська техніка пройде зеленим коридором на Сумщині для обміну полоненими, - глава ОДА Живицький
На Сумщині, в районі КРАСНОПІЛЛЯ організовано зелений коридор для російської техніки. Колона окупантів прямує на обмін полоненими.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"КРАСНОПІЛЛЯ. "Зелений коридор" для ворожої техніки, що йде з Осоївки! Там заручники - наші полонені! Колона прямує на обмін полоненими! Зелений коридор організовано наказом Президента України", - написав він.

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Російська техніка пройде зеленим коридором на Сумщині для обміну полоненими, - глава ОДА Живицький 01

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Топ коментарі

  • Tommy Lee
    Не вірте кацапні!
  • Женя Чайка 504f8eca
    Они уже нам устраивали под Иловайском зелёный коридор.И все мы помним чем это закончилось.
  • Вячеслав Галушка 16a6f560
    А колонна зачем? Что-то мне это не нравится…
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