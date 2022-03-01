Російська техніка пройде зеленим коридором на Сумщині для обміну полоненими, - глава ОДА Живицький
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На Сумщині, в районі КРАСНОПІЛЛЯ організовано зелений коридор для російської техніки. Колона окупантів прямує на обмін полоненими.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"КРАСНОПІЛЛЯ. "Зелений коридор" для ворожої техніки, що йде з Осоївки! Там заручники - наші полонені! Колона прямує на обмін полоненими! Зелений коридор організовано наказом Президента України", - написав він.