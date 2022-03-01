"Люди бігають, переступаючи через трупи": волонтер - про ситуацію у Волновасі

Волноваху і тисячі її мирних жителів стирають з лиця землі, евакуація неможлива через нещадні, безперервні обстріли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на УНІАН, про це розповів керівник офісу гуманітарної місії "Пролісок – Волноваха" Володимир Веденін.

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"По Волновасі люди бігають, переступаючи через трупи. В одному з підвалів обвалилася плита. Чоловікові перебило ноги. Він стікав кров'ю на очах дружини і дитини. Допомоги чекати нема звідки. Обстріли вдень і вночі. Центр зруйнований повністю. Електрики немає, зв'язку немає, водопостачання немає. Діти з батьками вже кілька днів сидять в підвалах багатоповерхівок, вода і їжа закінчуються, або закінчилися. Люди вискакують відправити смс, в пошуках води перебігають з укриття в укриття. Біжать переступаючи через трупи. Люди йдуть по 5 кілометрів пішки під обстрілами", - говорить керівник офісу гуманітарної місії "Пролісок – Волноваха" Володимир Веденін.

Обговорюється "зелений коридор", без нього масова евакуація неможлива. Залізниця зруйнована. Траси обстрілюються. Місто стирають з лиця землі разом з дітьми, людьми похилого віку, хворими.